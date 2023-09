Genova, fondali meno profondi a Porto Petroli: per ora le petroliere non attraccano

Campanello d'allarme a Porto Petroli, nel ponente genovese. I fondali risultano essere meno profondi di quanto dovrebbero essere e ciò rappresenta un problema per le navi di grandi dimensioni in arrivo: comporta un cambio di rotta o un viaggio con meno merce del previsto.

Ancora non è chiaro come possa essere accaduto una cosa del genere, ma sono in corso le indagini per verificare le cause.

Il pescaggio ridotto, nell'area dove attraccano le petroliere, ha comportato per ora l'impossibilità delle stesse per giungere in porto. In attesa delle verifiche del caso, il terminal dovrà poi emanare un nuovo regolamento per l'arrivo proprio delle petroliere.

Anche l'Autorità di Sistema Portuale è stata avvisata del problema e le parti in causa si sono già attivate per trovare al più presto una soluzione: la più plausibile è legata al dragaggio del fondale, asportando quel materiale che finora ha limitato il pescaggio. Dopodichè il terminal dovrebbe essere nuovamente operativo.