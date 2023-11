Genova, firmato protocollo d'intesa per promuovere pari opportunità e uguaglianza di genere sul lavoro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' stato sottoscritto martedì mattina a Palazzo Tursi un protocollo d'intesa per la promozione delle pari opportunità e l'uguaglianza di genere sul lavoro. Oltre al Comune di Genova, firmatari dell'accordo sono stati Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, UniGe, Camera di Commercio di Genova, Asl3, Abb, Casa della Salute, Costa Crociere, Iit, Iren, Leonardo e Tim.

Ciascun soggetto, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che gli competono, si è impegnato a implementare la reciproca collaborazione a sostegno di azioni dirette e concrete per favorire forme di conciliazione vita-lavoro, promuovere strategie sociali sul territorio ma anche a esaltare le specificità e le risorse nello sviluppo di sinergie. Altrettanta rilevanza verrà data ad aspetti formativi, sviluppo di iniziative e progetti comuni e alla condivisione di ricerche. Un ruolo importante sarà anche rivestito dalle attività di comunicazione dei risultati ottenuti così come dalla grande attenzione da porre sulle politiche di genere e sul valore delle diversità operando per contrastare stereotipi e discriminazioni. Costituito un comitato guida per attuare e connettere i vari progetti e le attività realizzate: il comitato è composto da un referente per ciascuna parte firmataria ed il Comune di Genova svolgerà funzioni di coordinamento.

"Promuovere buone pratiche e scambi di esperienze su temi delicati come le pari opportunità e l'uguaglianza di genere sul lavoro è sempre un'occasione di grande arricchimento - spiega Francesca Corso, assessore comunale alle Pari opportunità -. Da tempo la nostra Amministrazione ha adottato il Piano dell'uguaglianza di genere e il Piano delle azioni positive, basi per costruire un modello organizzativo improntato su una logica di attenzione e di sensibilità culturale".

Per Simona Ferro, assessore regionale alle Pari Opportunità "protocolli come questo favoriscono la creazione di una nuova consapevolezza collettiva necessaria per eliminare la disuguaglianza di genere".

Camera di Commercio di Genova, anche attraverso il Comitato per l'Imprenditoria femminile, ha detto Paola Noli, vicepresidente della Camera di Commercio "è da anni impegnata sul tema della parità di genere, favorendo progetti di educazione finanziaria che contribuiscano a ridurre il gap di genere e, da ultimo, attraverso la promozione di azioni informative sul bando per la concessione dei contributi alle Pmi per l'ottenimento della Certificazione della parità di genere, misura del Pnrr"