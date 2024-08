Genova, Fiom Cgil: preoccupazioni per la Piaggio Aero e maestranze

"Dopo quasi 5 anni di gestione commissariale e 3 gare di vendita, non c'è ancora nessuna certezza per il futuro dei lavoratori di Piaggio. E siamo decisamente preoccupati dell'assordante silenzio che proviene da Commissari e Governo". Lo ha dichiarato in una nota la Fiom Cgil Genova in merito al futuro di Piaggio Aero spiegando che "dopo 2 prime gare di vendita della Società, in cui le offerte non hanno soddisfatto neanche lontanamente i parametri per l'acquisizione, il Governo, per permettere di individuare l'acquirente industriale, ha nominato altri 2 commissari ed ha prorogato la gestione straordinaria fino a tutto maggio 2025. Il 26 giugno scorso sono scaduti i termini di presentazione delle offerte vincolanti della terza gara di vendita della società emanata dal "triunvirato di governo" e, ad oltre un mese dalla scadenza della terza gara, tutto tace". "La richiesta d'incontro dei sindacati ai commissari non ha avuto seguito e questo preoccupa non poco: cosa si cela dietro il silenzio dei tre commissari?" ha aggiunto la Fiom Cgil Genova che "assieme a Fim Cisl e Uilm Uil" reputa necessario "organizzare a breve un'assemblea sindacale con tutti i lavoratori di Piaggio per confrontarsi e decidere come incalzare il Governo al fine di avere delle risposte chiare e nette sullo stato dell'arte della terza gara e di conseguenza il futuro dell'Azienda e delle sue maestranze".