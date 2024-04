Genova: Film Commission e Giovani avvocati, corso specialistico su diritti d'autore e nuovi media

C'è tempo fino al 6 maggio per iscriversi online al "Corso di Alta Formazione in Diritto D'Autore dei prodotti audiovisivi", iniziativa ideata dalla fondazione Genova Liguria Film Commission presieduta da Cristina Bolla (nella foto) e dalle sezioni di Genova e Como dell'Aiga, Associazione nazionale giovani avvocati in collaborazione con l'associazione di tutela del Made in Italy "Italia in Testa" e la Società italiana esperti di diritto delle arti e dello spettacolo e sostenuto da Coutot-Roehrig, gruppo specializzato nella genealogia successoria.

Il corso, voluto per sviluppare l'acquisizione di competenze legali nel settore della produzione audiovisiva, è caratterizzato da una forte impronta internazionale e garantisce un'eccellente offerta formativa volta a sviluppare nuove professionalità legali capaci di distinguersi nel settore dell'audiovisivo. Si svolgerà in modalità di webinar e si concluderà con un workshop in presenza presso la sede di Glfc nella Villa Durazzo Bombrini. La partecipazione è gratuita e saranno riconosciuti 23 crediti per la formazione professionale degli avvocati. Le iscrizioni saranno raccolte fino al 6 maggio 2024.

Ampio spazio sarà riservato alla trattazione dei temi che, nella più recente prassi, hanno riguardato da vicino il settore dell'industria cine-audiovisiva, con specifico focus sul rapporto tra la tutela del diritto d'autore e sviluppo dei nuovi media. Il corso sarà caratterizzato da un metodo didattico che prevede sia la trattazione teorica degli istituti coinvolti che l'analisi di casi pratici, essenziali per sviluppare le competenze maggiormente richieste e le abilità volte alla risoluzione di problematiche concrete.