Genova, fermato e multato lo youtuber che in moto sfida le forze dell'ordine

di Matteo Angeli

Nei video che pubblica sfiora per gioco i passanti, rompe gli specchietti delle auto posteggiate, corre su una ruota e non rispetta nessuno

Da anni sfida le forze dell'ordine sfrecciando a folli velocità sulle strade di Genova e non solo. Matteo Canepa a bordo della sua potente moto corre ovunque spesso su una ruota, spesso insultando chiunque passi vicino a lui. Ma ora per un po' dovrà stare fermo perche gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, multato e gli hanno sequestrato il mezzo per 6o giorni.

Canepa nei video che pubblica sul suo canale di Youtube sfreccia ovunque sia nel traffico cittadino che sulle strade del Monte Fasce o del Faiallo dove insieme agli amici fa qualunque cosa, ovviamente anche senza casco.

Purtroppo Matteo Canepa ha un grosso seguito tra gli adolescenti (150.000 follower su Youtube) che vedono in lui il ribelle, colui che non rispetta le regole e si può permettere di fare qualunque cosa come sfiorare per gioco un'anziana che cammina, rompere gli specchietti delle auto posteggiate e ovviamente superare sempre e ovunque. Anche di fronte alle forze dell'ordine che più volte in passato lo avevano fermato ma senza pesanti conseguenze.

Questa volta invece dovrà stare fermo per due mesi e poi portare la moto alla Motorizzazione Civile per dimostrare che ha sistemato le modifiche illegali fatte nel tempo. E che magari ha messo gli specchiettianche se "non fanno figo". Chissà se invece si sarà calmato un po'...

