Genova, ferma contestatore di Draghi. Poliziotta insultata sui social e il video diventa virale

di Matteo Angeli

La scena è stata vista da migliaia di persone. Haters scatenati: "Verme, nazista, lecchina e serva"

Ripresa mentre fermava un costestatore del presidente del Consiglio Mario Draghi, una poliziotta genovese è finita in un video diventato virale in rete. Improvvisamente la scena è stata vista da migliaia di persone soprattutto tra appartenenti a gruppi no vax e no green pass.

L'agente della Questura di Genova viene da giorni insultata in ogni modo e la cosa non accenna a fermarsi. Come spesso accade in rete, è iniziato un attacco violento nei suoi confronti.

Ovviamente gli uffici della Questura monitorano la situazione.