Genova, Fedez porta la sua storia all'evento "Ballata per Vialli"

Questa sera si terrà l'evento “My name is Luca. Ballata per Vialli” al Teatro Carlo Felice di Genova per ricordare l'ex calciatore della Sampdoria morto un anno fa dopo una lunga malattia. La serata sarà all'insegna dello sport, arte e musica. Verrà raccontata a 360 gradi la sua storia. Presenti gli ex compagni, i giornalisti, e artisti come Fedez che lo ha ammirato come sportivo ma anche come uomo, proprio lui lo ha aiutato nel momento in cui ha dovuto affrontare la sua stessa malattia. Fedez porterà sul palco la sua personale testimonianza dei momenti che ha condiviso.

L’evento benefico, è stato voluto dalla “Fondazione Vialli e Mauro”, organizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria. Sono attesi i familiari di Vialli, da Londra e Cremona. La serata sarà condotta da Ilaria D’Amico e Tommaso Labate e si svilupperà su calcio, musica e relazioni umane.

Tra gli ex compagni, oltre al presidente della Sampdoria Marco Lanna, ci saranno Pagliuca, Ivano Bonetti, Mannini, Invernizzi, Pari, Vierchowod. Per il club blucerchiato, attesi il patron Matteo Manfredi, il ds Andrea Mancini e il mister Andrea Pirlo. Tra gli ex Juve, ci saranno Ciro Ferrara e Pessotto. E poi Buffon e Chiellini tra ricordi bianconeri e azzurri.

Ad aprire la serata sarà Paola Turci che interpreterà la “Leva Calcistica della classe ’68”. Poi Neri Marcoré leggerà il discorso fatto da Vialli agli azzurri prima della finale europea vinta a Wembley.