Genova, Federico Prefumo del Gaslini presidente della Società italiana di ecografia in ostetricia e ginecologia

Il professor Federico Prefumo (nella foto), responsabile della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto Giannina Gaslini, è stato nominato presidente della Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (SIEOG) per il biennio 2024 - 2026. È stato eletto durante il XXIII congresso nazionale della SIEOG tenutosi ai Magazzini del Cotone di Genova dal 14 al 17 aprile, di cui è stato organizzatore. L’evento, patrocinato dall’IRCCS Gaslini, ha visto la partecipazione di oltre 700 delegati.

Federico Prefumo è direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’IRCCS Gaslini da luglio 2022. La struttura nel 2023 ha registrato 1231 parti con 1260 nuovi nati (numero dei neonati), in aumento rispetto all’anno precedente e in controtendenza rispetto al calo di nascite regionale e nazionale. Il reparto è dedicato alla gravidanza fisiologica e patologica garantendo, in collaborazione con la UOC Medicina Fetale e Perinatale, la diagnostica prenatale e la gestione delle problematiche fetali, con servizi di competenza specialistica e ultraspecialistica, che rendono l’Istituto centro di riferimento regionale e nazionale. Inoltre, si occupa della patologia ginecologica benigna nella donna adulta, e patologia dell’età infantile e dell’adolescenza, sia ad accesso diretto sia in consulenza per i reparti pediatrici dell’Istituto.

Il Professor Prefumo si è laureato in Medicina e Chirurgia specializzandosi in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università di Genova. Ha conseguito il dottorato di ricerca in medicina fetale presso l’Università di Londra nel 2006 e dal 2001 al 2004 è stato Clinical Research Fellow presso il St George’s Hospital di Londra. Tornato in Italia, fino al 2022 è stato dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia presso gli Spedali Civili di Brescia. Da novembre 2019 è professore di seconda fascia di Ginecologia e Ostetricia (MED/40) presso l’Università di Brescia.

I suoi interessi clinici e di ricerca comprendono lo screening e la gestione clinica di pre-eclampsia e restrizione di crescita intrauterina, lo screening delle cromosomopatie fetali, l’adattamento cardiovascolare materno in gravidanza, la gestione delle gravidanze gemellari complicate. È autore di 12 capitoli di libro e 324 articoli pubblicati in riviste internazionali. È scientific editor di BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology dal 2008. È stato per due mandati (2010-2013 e 2015-2017) vicepresidente della Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia, di cui oggi è presidente. Da ottobre 2019 a ottobre 2023 è stato Chair dello Clinical Standards Committee della Società Internazionale di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (ISUOG).

La Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (SIEOG), con circa 1800 iscritti, è la società di riferimento per l'ecografia in campo ostetrico e ginecologico, ed ha coordinato la redazione delle relative linee guida nel sistema SNLG-ISS. La Società si propone di dare sempre maggiore incremento alla ultrasonografia nel campo della Ginecologia e Ostetricia; di stimolare gli studi sia in medicina che in biologia; di promuovere, incentivare e curare l'attività educazionale, didattica e formativa; e infine di promuovere la ricerca nell'ambito specifico.