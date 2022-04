Genova, Ex Ilva: si rompe un cavo, sfiorata la tragedia a Cornigliano

di Redazione

La denuncia del sindacati. "Mercoledì avevamo chiesto all'azienda una verifica sui cavi, non abbiamo ancora avuto risposta"

"Solo la professionalità dell’operatore ha evitato pesantissime conseguenze” così denuncia l’rsu dell'ex Ilva di Cornigliano, dove questa mattina si è sfiorato un gravissimo incidente. La rappresentanza sindacato ha informato dell’episodio con una lettera indirizzata ad Asl3, all’ispettorato del lavoro e all’azienda.

“Un cavo di una gru si è strappato mentre il carroponte spostava un coil di circa 10 tn. Malgrado la modalità e la gravità dell’incidente la professionalità dell’operatore ha evitato pesantissime conseguenze” spiega l’rsu nella lettera. L'incidente si è verificato stamattina, nell'ultima ora del turno di notte. Un pesante rotolo cadendo ha per fortuna solo sfiorato gli operai.

"Mercoledì 6 aprile consci della situazione precaria del livello manutentivo dei mezzi di sollevamento, quali gru e carriponte avevamo chiesto mezzo PEC la verifica dello stato dei cavi di sollevamento. Pec a cui non abbiamo ancora ricevuto risposta. Così come per l’incontro chiesto per gli argomenti di apertura delle procedure di raffreddamento, la cui data non è adeguata alle questioni presentate” accusa l’rsu. In pratica l’incontro sarebbe stato proposto solo per il 15 aprile e non entro tre giorni come prevede la procedura".

I sindacati “denunciano nuovamente che questa cassa integrazione straordinaria è stata concessa all’azienda a fronte di investimenti quasi inesistenti ed in uno stato di degrado manutentivo che richiederebbe ben altre tempistiche e tempi di realizzo molto più stretti. Piano di investimento che tra l’altro confonde l’innovazione con la normale manutenzione”.