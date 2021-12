Genova Est, lavori sulla copertura del Bisagno: corsia chiusa in uscita verso Lungobisagno Istria fino a venerdì

di Marco Innocenti

I veicoli provenienti dall'autostrada dovranno immettersi in via Bobbio. Servizio potenziato della polizia locale per tutta la durata del cantiere

Quattro giorni probabilmente difficili quelli che aspettano gli automobilisti genovesi nella zona di Staglieno, proprio a ridosso dello svincolo verso il casello di Genova Est. Da oggi, martedì 23 novembre, e fino a venerdì 26 novembre, a causa di alcuni lavori di rifacimento dei giunti della copertura del torrente Bisagno all’uscita autostradale di Genova Est, sarà interdetta alla circolazione la corsia in uscita verso lungobisagno Istria, quella che muove in direzione piazzale Parenzo per intendersi.

Per questo motivo, tutti i veicoli provenienti dall'Autostrada e diretti verso il centro città, dovranno necessariamente immettersi in via Bobbio e poi proseguire lungo la sponda sinistra del torrente Bisagno. Rimane invece del tutto invariata la possibilità di risalire verso la Val Bisagno. In vista dei prevedibili rallentamenti che si potranno verificare nell'area, specialmente nelle ore di maggior traffico, per l'intera durata dei lavori stradali la Polizia locale di Genova ha previsto un servizio rinforzato dedicato, al fine di mitigare le possibili conseguenze sulla viabilità.