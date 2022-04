Genova: Esaote, tre giorni di celebrazioni per i primi quarant'anni

di Redazione

Alle 17.30 il grande evento al Carlo Felice. Momenti di spettacolo e testimonianze sulla storia della prestigiosa azienda nata a Genova

Esaote S.p.A., festeggia con un evento internazionale i quarant’anni di attività.

Nata da zero nel 1982, l’azienda italiana - con quartier generale a Genova e sede a Firenze, oggi presente in 100 paesi del mondo - si è ritagliata da subito, puntando su innovazione, ricerca e tecnologia, un ruolo primario nel mercato globale, contribuendo al suo rinnovamento. Era di Esaote il sistema ecografico utilizzato dalla NASA per gli esami cardiovascolari degli astronauti in volo sullo Shuttle. Il primo sistema di risonanza magnetica dedicato agli arti è stato sviluppato da Esaote così come la tecnologia di fusion imaging.

Una storia di crescita e di successi, resa possibile dall’ingegno e dal lavoro di molte persone che hanno creduto nella sfida, nonché dalla collaborazione sviluppata da subito con il mondo medico-scientifico, i Centri di ricerca, le università e le istituzioni.

Saranno tre i giorni di celebrazione, da oggi al 14 aprile 2022, che coinvolgeranno a Genova oltre 750 ospiti protagonisti – dipendenti, partner tecnologici e commerciali, medici, opinion leader e istituzioni - per ripercorrere la storia di Esaote con uno sguardo diritto al futuro e alle prossime sfide che l’attendono.

L’intenso programma inizia oggi, martedì 12 aprile 2022, alle ore 17,30 nella splendida cornice del Teatro Carlo Felice con l’evento istituzionale “Imaging the Future, Everyday. Forty years of innovation for health since 1982”. Lo spettacolo si snoderà tra momenti evocativi, artistici, istituzionali e testimonianze, sviluppando i tre valori che da sempre sono alla base della storia e del successo di Esaote: le persone, la tecnologia e l’innovazione.

Sul palco, per illustrare e interpretare la storia e la visione di Esaote, si alterneranno interventi artistici e istituzionali, sotto la conduzione di Ilaria D’Amico e introdotti dal benvenuto dell’Amministratore Delegato di Esaote, Franco Fontana.

Porteranno il proprio saluto le principali istituzioni nazionali, liguri e toscane. Sono previsti: il Sottosegretario al Ministero della Sanità Andrea Costa, il Sindaco di Genova Marco Bucci, l’Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria Andrea Benveduti, il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze Luca Milani e il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

Ampio spazio verrà dato alle parole di coloro che hanno fondato e reso grande l’azienda - tra cui Carlo Castellano, Fabrizio Landi e Andrea Oberti – e ai protagonisti di oggi, in particolare a chi è impegnato quotidianamente nella ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Sarà inoltre affidato ai suggestivi monologhi di Neri Marcorè, alle musiche del trio jazz di Dado Moroni e a scenografici contenuti audio-visivi, il racconto in performance delle tre tematiche cardine di Esaote.

Le celebrazioni proseguiranno nei due giorni successivi al Porto Antico di Genova: oltre 400 tra medici, opinion leader, partner commerciali, dipendenti parteciperanno al Simposio Scientifico “Shaping the future clinical developments” (Mercoledì 13 dalle ore 9,30 alle ore 13,00) e, successivamente, all’Esaote Global Sales & Marketing Meeting (Mercoledì 13 dalle ore 14,00 e Giovedì 14 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00), che riunirà a Genova il marketing e la forza vendite proveniente da 100 paesi del mondo, per parlare di ricerca e tracciare le strategie di marketing e di sviluppo di prodotti di Esaote.