Genova: erba alta nei cimiteri, operazioni di sfalcio entro il 2 maggio

Sono partiti gli interventi di sfalcio della vegetazione nei cimiteri di Genova. Lo rende noto il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua, che per conoscere la tempistica operativa aveva presentato una specifica interrogazione in consiglio comunale: “Con l’arrivo della primavera e del caldo, come ogni anno, ci troviamo a dover affrontare, soprattutto dopo un periodo molto piovoso, la crescita dell’erba infestante anche nei cimiteri di Genova. Sono diverse le segnalazioni che giungono dai cittadini per chiedere informazioni sugli interventi di sfalcio all’interno dei diversi cimiteri cittadini, non più tardi di qualche giorno fa l’ultima che ho ricevuto riguardava il cimitero di Sestri Ponente".

"Con soddisfazione ho appreso che gli interventi di quest’anno sono partirti proprio oggi e andranno avanti fino al 2 di maggio. Il calendario è dunque già stato definito. Sono già stati effettuati sfalci presso il cimitero della Biacca, a Cesino, Figino, Murta, San Biagio, Torbella, Nostra Signora del Monte, Montesignano e Angeli. Continueremo a monitorare la situazione - conclude Bevilacqua - e segnaleremo se in qualche caso l’erba non è stata tagliata. Un grazie doveroso alla Direzione Cimiteri per il lavoro che porta avanti”.