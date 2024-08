Genova, episodi di violenza in Sottoripa. Assessore Gambino: "Istituito un presidio fisso di polizia locale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ci sono stati episodi eclatanti nel centro storico di violenza, nella zona di Sottoripa in particolare c'è una presenza costante che non riusciamo a contrastare, di un gruppo importante di minori stranieri non accompagnati che sono dediti ad attività di piccoli furti tutti i giorni, molestie nei confronti di turisti e spaccio. Tolgono strumenti alle forze dell'ordine di contrasto tramite l'arresto essendo minori stranieri non accompagnati. Continuiamo a fermarli ma poi tornano in libertà. Quello che stiamo cercando di fare insieme al coordinamento della Questura e coordinamento del comando provinciale dei carabinieri è di avere una presenza massiccia sul territorio per donare serenità all'attività dei commercianti e ai residenti. Non è una soluzione a lungo termine, occorrono normative anche a livello nazionale per dare alle forze dell'ordine strumenti per contrastarle. In questo momento da molti giorni la polizia locale sta facendo un presidio fisso di Sottoripa che copre la mattina e il pomeriggio fino alle ore serali. Negli ultimi 7 giorni gli episodi sono avvenuti dopo l'arrivo delle forze dell'ordine". Così l'assessore del Comune di Genova, Sergio Gambino in merito agli episodi di violenza che si sono verificati in questi giorni nel centro storico.