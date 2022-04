Genova, entro fine anno pronto il nuovo mercato di Piazzale Parenzo

di Anna Li Vigni

Sarà un punto di riferimento non solo per fare la spesa ma anche per eventi enogastronomici. Ospiterà anche un ristorante.

"Un mercato in una zona strategica e centrale nella Valbisagno. L'obiettivo è quello di dare nuovo lustro a questa zona. Abbiamo lavorato per mantenere la funzione di mercato con la vendita oltre a quella di somministrazione. La struttura sarà un punto di forza sia per il giorno che per la sera con la somministrazione", spiega l'assessore comunale al commercio Paola Bordilli.

Ogni commerciante avrà a disposizione almeno 40 metri quadrati per la propria attività.

"Era un mercato molto frequentato ed è andato via via degradandosi fino ad avere pochi commercianti. Queste strutture hanno una loro validità perchè posizionati dentro i quartieri con una funzione sociale e commerciale. Inoltre rappresentano un servizio distributivo di qualità e di prossimità", dichiara Oscar Cattaneo, vice presidente di Ascom Confcommercio responsabile Mercati.

"Lo smantellamento del tetto con l'amianto ha portato via parecchio tempo. Per la filosofia del nostro consorzio non servono tanti banchi ma pochi e buoni: prezzo qualità e cortesia. Si insedieranno 6 o 7 commercianti tra cui pescheria, panetteria, macelleria, ortofrutta, formaggi e salumi: si tratta di una avventura che parte da zero ma sono tutti commercianti esperti che hanno anche altri punti vendita. In questo contesto si creeranno anche nuovi posti di lavoro", spiega Angelo Seidita, presidente del consorzio La Grande Spesa.