Genova, Enrico Musso si occuperà di sviluppare la mobilità sostenibile

Il Comune di Genova affida al professore universitario Enrico Musso, ex candidato sindaco del capoluogo ligure ed ex senatore del centrodestra, un incarico da 47mila per il servizio di implementazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e lo sviluppo di nuovi servizi in ambito della mobilità sostenibile. Lo ha stabilito una determina della Direzione Mobilità e Trasporto in base alle precedenti esperienze e competenze di Musso in tema di mobilità.

Musso è stato il responsabile scientifico per conto del Centro Italiano di Eccellenza per la Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) dell'università di Genova per un progetto di ricerca che ha dato origine al Quadro Strategico posto alla base del PUMS approvato dalla Città Metropolitana di Genova nel Luglio 2019. Musso, in qualità di direttore pro-tempre del CIELI, è stato attivo e organicamente inserito nelle reti di ricerca internazionali, europee e mondiali, operanti nel settore, come la rete Transportnet e la World Conference on Transport Research Society, e ha svolto un'attività di ricerca con la partecipazione a progetti europei (fra gli altri, il progetto Civitas) e a numerose pubblicazioni scientifiche internazionali.