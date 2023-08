Genova, emergenza caldo: Cgil e Cisl in allarme per i lavoratori dei cantieri edili

I sindacalisti degli edili di Cgil e Cisl lanciano l'allarme, alla luce dell'ondata di grande caldo attesa per i prossimi due giorni, sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri della Liguria.

"Le autorità competenti hanno diramato per domani lo stato di allerta rossa per il rischio legato al caldo eccezionale. Invitiamo tutti i lavoratori del settore delle costruzioni - afferma Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova - alla massima prudenza e alle rappresentanze sindacali di farsi parte attiva con i rispettivi datori di lavoro per dare attuazione al protocollo sottoscritto con la Prefettura di Genova sul tema emergenza caldo e relativa cassa integrazione. Per qualunque informazione e assistenza i funzionari della Fillea Cgil sono a disposizione".

A Pezzoli fa eco Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Liguria, la federazione degli edili della Cisl: “In vista dell’allerta rossa per il caldo prevista già nella giornata di domani rafforzeremo la presenza dei nostri operatori nei cantieri edili della Liguria. E dall’inizio di questa ondata di caldo che stiamo monitorando ogni giorno fisicamente la situazione affinché venga tutelata la salute dei lavoratori. Serve massima attenzione e lo diciamo soprattutto alle aziende, ci sono regole ben precise sottoscritte nel protocollo sul caldo in Prefettura a Genova che devono essere rispettate. Così come in tutta la Liguria le imprese hanno l’obbligo di pensare esclusivamente alla sicurezza dei propri lavoratori".