Elezioni Culmv Genova, Benvenuti ancora console: "Soddisfatto, attendo di avere la mia squadra a fianco"

di Edoardo Cozza

La compagnia unica dei lavoratori al voto: al voto in 834, quorum superato. L'elezione ha visto prevalere l'uscente contro lo sfidante Ciuffardi

Aggiornamento ore 21.30

Antonio Benvenuti, appena riconfermato console, rilascia le sue prime dichiarazioni: "Intanto questi numeri sono un bel segnale, c'è stata un'ampia partecipazione nonostante tutti i problemi del momento. Vuol dire che da parte di tutti i soci c'è stata attenzione verso le nostre attività. Sono soddisfatto del mio risultato, ora bisogna completarla con la squadra. Ha pagato l'esperienza, ha pagato la competenza". Sull'avversario sconfitto: "Non ho nulla da dirgli, non ho vendetta da fare, forse sarà lui a dovermi dire qualcosa. La gente mi ha dato il mandato e se andranno fatte delle scelte, io lo farò fino in fondo"

Aggiornamento ore 21.20

Sono 525 i voti con Benvenuti è stato riconfermato console, 265 quelli raccolti dallo sfidante Ciuffardi. Contate anche 23 schede bianche e 15 nulle, oltre a una serie di voti singoli andati ad candidati appartenenti alla compagnia.

Aggiornamento ore 21.00

Da quello che si apprende, Antonio Benvenuti avrebbe superato la quota di 420 voti e sarebbe stato rieletto console della Culmv anche in questo mandato. Un applauso ha salutato il momento del superamento della soglia.

Aggiornamento ore 20.45

Hanno chiuso le urne nella sede della Culmv, dove i lavoratori della compagnia unica del porto di Genova hanno votato per scegliere il console, i due vice e quattro consiglieri.

Doveva essere superato il quorum del 75 per cento dei votanti affinché l'elezione fosse valida: sui 963 elettori hanno votato in 834, dunque il limite legale è stato ampiamente superato.

Attesa per lo scrutinio, con l'accesa sfida per la carica di console tra l'uscente Antonio Benvenuti e Silvano Ciuffardi, ex vice e oggi a capo di una lista in contrapposizione all'attuale console.