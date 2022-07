Genova, elettrificazione terminal traghetti: completato il sopralluogo per la progettazione definitiva

Completato il sopralluogo per la cabina elettrica dell’impianto di "cold ironing" nel porto passeggeri di Genova. I tecnici dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e della società incaricata della realizzazione dell’opera hanno completato le indagini per individuare la zona dove sorgerà la nuova cabina elettrica a servizio dell’impianto di cold ironing per le navi da crociera e i traghetti