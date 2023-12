Genova, eletto il nuovo consiglio direttivo del centro di servizio per il volontariato. Stefano Dossi nominato presidente

Sono stati rinnovati ieri, 13 dicembre, il consiglio direttivo e l’organo di controllo del Celivo. Stefano Dossi è il nuovo presidente. Alessandro Censi Buffarini è il vicepresidente.

Ecco la composizione del nuovo direttivo:

• Stefano Dossi (EVAL Liguria ODV)

• Giuliano Barbieri (AUSER Liguria e Genova ODV)

• Maurizio Bozzano (Associazione donatori sangue FIDAS Genova ODV)

• Guido Bragoni (ANPAS Regionale ODV)

• Nicolò Caridi (Volontari per l’Auxilium ODV)

• Alessandro Censi Buffarini (Centro solidarietà di Genova ODV)

• Giorgio Colombo (AVO regionale Liguria ODV)

• Antonio Predieri (Banco Alimentare della Liguria ODV)

• Claudia Torre (Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere ODV)

• Cinzia Zaccaro (Federazione Regionale Consultori Ispirazione Cristiana ODV)





Tutti i consiglieri del Celivo svolgono il loro ruolo a titolo volontario.





«Sono molto contento dell’esito di queste elezioni. Abbiamo costruito un nuovo gruppo che guiderà la nostra Associazione attraverso il prossimo quadriennio, durante il quale affronteremo nuove sfide per le quali ci faremo trovare pronti. Per questo voglio ringraziare tutti i membri del nuovo direttivo sin da ora per la fiducia e per l’entusiasmo che stanno già dimostrando. Continueremo il lavoro fino ad oggi portato avanti con impegno e passione a sostegno delle associazioni perché so di avere al mio fianco eccellenti collaboratori. Nelle prossime settimane aggiorneremo i nuovi consiglieri su tutte le attività e servizi svolti dal Celivo, in modo tale da essere tutti, fin da subito, coinvolti anche nella parte più operativa. Un nuovo impegno che tutti hanno assunto con grande responsabilità» afferma il presidente Stefano Dossi, che poi conclude: «I Centri di Servizio per il Volontariato svolgono una funzione indispensabile sui territori, finalizzata a promuovere la cultura della solidarietà tra cittadini e a supportare i volontari degli Enti del Terzo Settore. In uno scenario sempre più complesso sotto il profilo legislativo, sociale ed economico, dobbiamo lavorare affinché il volontariato possa continuare ad animare le nostre comunità, arricchendole di valori e legami significativi».

Nuove nomine anche per l’organo di controllo, composto da Maurizio Astuni (presidente), Giorgio Medicina, Giovanni Beniscelli.