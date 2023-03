Genova, edili pronti a tornare in piazza dopo lo stop ai bonus per il settore: "Il 4 e il 5 aprile nuova manifestazione"

Dopo la manifestazione che ha bloccato Genova martedì scorso, il gruppo "Basta Crediti Incagliati", nato dall'iniziativa di singoli imprenditori del settore edile e che conta oggi oltre 550 adesioni, è pronto a tornare in piazza il 4 e il 5 aprile prossimi se il governo non dovesse dare, entro fine mese, risposte positive sul tema dei bonus per il settore, recentemente bloccati dopo gli ultimi decreti

"Ribadiamo la nostra natura spontanea, indipendente, apartitica, ed apolitica. Come abbiamo dimostrato, siamo assolutamente determinati e non ci fermeremo, anzi: siamo più forti, uniti e numerosi di ieri. Rimaniamo inoltre - come peraltro già in precedenza - favoreli ad ogni incontro con qualsiasi ordine professionale, qualsiasi realtà associativa e sindacale, che condivida il nostro stesso scopo ed obiettivo: avere ascolto e aiuto dal Governo per trovare soluzioni praticabili rapide allo stallo dei crediti fiscali" si legge nel comunicato.