Genova, ecco nuova commissione De. Co.: la presiederà Gianni Vassallo

Il sindaco Marco Bucci ha nominato la nuova Commissione DE. CO. - Denominazione Comunale di Origine che, come prevede il Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, avrà il compito di individuare, certificare, tutelare e promuovere le attività e i prodotti agroalimentari tipici del territorio genovese.

Questo marchio certificherà l'origine locale dei nostri prodotti, fisserà la loro composizione e gli ingredienti, a garanzia dei produttori e dei consumatori. Inoltre, grazie alla DE. CO., il prodotto agro-alimentare genovese acquisterà un'identità precisa che lo caratterizzerà sui mercati globali.

La Commissione sarà presieduta da Gianni Vassallo, dirigente d’azienda in pensione che ha ricoperto incarichi in aziende a capitale misto pubblico privato ed è attualmente presidente di SGM, società che gestisce i mercati ortofrutticolo e florovivaistico e il centro logistico a questi collegato.

La collaborazione con questa importante realtà economica, riferimento fondamentale per l’intero settore, consentirà di inserire e integrare le attività e le iniziative della DE. CO. con quelle in atto al Centro agroalimentare in una complessiva e sinergica strategia di sviluppo, in grado di aumentare la competitività delle aziende genovesi che operano a diverso titolo nel comparto agroalimentare.

La commissione è così composta:

Elisabetta Filippello - CONFARTIGIANATO

Oscar Cattaneo - CONFCOMMERCIO

Paolo Barbieri - CONFESERCENTI

Sara Piazze - CNA

Mauro Giordani – COLDIRETTI

Sergio Carozzi – CCIAA

Laura Gaggero – rappresentante del Comune di Genova, indicata dal Consiglio comunale

Paola Bordilli - assessore al Commercio, Artigianato, Proloco e Tradizioni cittadine