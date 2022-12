Genova, ecco l'accordo per il Salone Nautico: firmato il protocollo fino al 2034

Il Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica, rimarrà a Genova per ulteriori dieci anni dalla conclusione del progetto del Waterfront di Levante di cui utilizzerà aree e specchi acquei, con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a ‘rafforzare e sviluppare ulteriormente il Salone, nonché il suo radicamento nel territorio genovese, rafforzando il valore della manifestazione, preservandola da iniziative concorrenziali e potenziandola quale punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo’.

Lo prevede il protocollo siglato a Roma, a Villa Miani, dal presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, dal presidente della società Porto Antico Spa Mauro Ferrando e dal presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio.

“Questo documento è la prova di come il ‘modello Liguria’ – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – si possa e si debba applicare a diversi ambiti, per traguardare, grazie alla concreta e positiva collaborazione tra soggetti diversi, risultati straordinari per la crescita e lo sviluppo della nostra regione: in questo caso l’impegno e la comunione di intenti tra Confindustria Nautica e le Istituzioni ed Enti del territorio garantiranno lo sviluppo futuro del Salone Nautico Internazionale che continuerà ad essere per molti anni il fiore all’occhiello di Genova e della Liguria. Non dobbiamo dimenticare che è grazie a questa sinergia che il Salone Nautico di Genova è stato l’unico a svolgersi in presenza durante la pandemia ed è diventato, anno dopo anno, il punto di riferimento indiscusso per il settore a livello mondiale. Il completamento del Waterfront di Levante, che cambierà l’immagine della città, permetterà al Salone di compiere un ulteriore importante salto di qualità, rendendo tutta l’area ancora più attrattiva, per gli espositori e i visitatori”.

La sottoscrizione del documento – sottolinea Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica - estende l’orizzonte temporale del Protocollo fino al 2034 a partire dal 2024, data prevista di consegna delle nuove aree del Waterfront di Levante, e rafforza la volontà delle istituzioni di consolidare e sviluppare il Salone Nautico Internazionale di Genova organizzato da Confindustria Nautica che nel 2023 celebrerà la sua 63ma edizione”.

“La firma di questo accordo rappresenta il giusto riconoscimento per il Salone Nautico Internazionale, manifestazione simbolo della nostra città, che diventerà ancora più prestigiosa a partire dal 2024, anno in cui saranno pronte tutte le aree del nuovo Waterfront - dice il sindaco di Genova Marco Bucci -. Un’opportunità di crescita e sviluppo per Genova, che si riconferma così un punto di riferimento per l’intero comparto nautico in Europa e nel mondo”.