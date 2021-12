Genova, ecco Costantino&Costantina, i due robot che accoglieranno i visitatori di Palazzo Ducale

di Marco Innocenti

Aiuteranno nell'acquisto dei biglietti, daranno informazioni sulle mostre ma potranno anche ballare, suonare e mettersi in posa per un selfie

Si chiamano Costantino e Costantina e sono i due robot che, da lunedì, accoglieranno i visitatori di Palazzo Ducale a Genova. Ma i Costantino's, donati da Costa Crociere Foundation, faranno anche molto di più: oltre a informare i visitatori sulle mostre e aiutarli nell'acquisto dei biglietti, potranno anche fornire indicazioni sulla storia di Palazzo Ducale ma potranno anche intrattenere i visitatori ballando e suonando per loro. Potranno anche mettersi in posa per un selfie, salutando alla fine molto educatamente.

“Questa donazione ha un grande valore concreto e simbolico – dice l'assessore alla cultura di regione Liguria Ilaria Cavo – Rafforza il legame fra diverse realtà mettendo assieme cultura, turismo, sociale e tecnologia. Ma è anche un modo di fornire informazioni in maniera accattivante e immediata che parte dal Ducale ma ha infinite possibilità di ampliamento”.

“Una fondazione che si occupa di cultura deve necessariamente avere il coraggio di affrontare tutti i linguaggi della comunicazione – ha detto la direttrice di Palazzo Ducale Serena Bertolucci – Siamo felici di affrontare questa sfida con l'auspicio che ci permetta di abbracciare un pubblico sempre più ampio”.

“Per noi di Costa Crociere la valorizzazione delle destinazioni in cui operiamo è fondamentale – ha commentato il segretario generale di Costa Crociere Foundation e direttore della Sostenibilità di Costa Crociere Davide Triacca – Con questa iniziativa rafforziamo ulteriormente il rapporto che ci lega a Genova, favorendo la fruizione e promozione del patrimonio culturale della città in modo divertente e creativo, attraverso un'innovazione digitale davvero unica come i robot Pepper”.