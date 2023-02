Genova, Eataly rende omaggio alla Liguria: il sindaco Bucci "inforna" la prima focaccia di San Giorgio

Eataly Genova apre le porte alla Focaccia di San Giorgio, tributo alla focaccia ligure e ambasciatrice di Genova nel mondo. La collaborazione viene battezzata dal Sindaco di Genova Marco Bucci, dalla Prof.ssa Luisa Puppo Presidente dell’Associazione no profit Genova World, e dal Prof. Umberto Curti Direttore Scientifico dell’Associazione ed enogastronomo, tutti presenti al momento della prima infornata.

A partire dal 20 febbraio la panetteria di Eataly Genova, già impegnata nelle attività didattiche e divulgative realizzate in occasione del mese del pane, primo tassello di un percorso in tappe che attraverserà tutto l’anno, sfornerà quotidianamente e in più momenti della giornata la golosa focaccia destinata a suscitare in chi l’assaggia l’idea di un viaggio virtuale attraverso le province liguri e le loro eccellenze. Ideata da Genova World, associazione culturale che opera in stretta sinergia con il Comune di Genova al fine di promuovere l’immagine di Genova nel mondo, la Focaccia di San Giorgio prende il nome dalla Bandiera di San Giorgio, simbolo del capoluogo e della Liguria, e racchiude in una ricetta alcuni dei più caratteristici sapori della regione.

Alla base c’è una focaccia genovese con olio evo, le patate evocano il savonese e sono l’unico elemento presente prima della cottura. A cottura ultimata si guarnisce con prescinsêua e origano, in rappresentanza di Genova e della sua provincia, acciughe per la provincia spezzina e olive taggiasche per l’imperiese. La ricetta è stata messa a punto dal Prof. Umberto Curti, Direttore Scientifico di Genova World: «dal punto di vista organolettico, la dolcezza delle patate incontra il sapido delle acciughe, la lieve amarezza delle olive, l’acidulo della prescinsêua, e l’aroma dell’origano. Sono lietissimo di aver condiviso la ricetta coi panificatori di Eataly Genova così da “porgerla” anche a turisti e gourmet d’ogni dove in un luogo perfetto. E sugli scaffali ecco gli abbinamenti enologici migliori, iniziando dai grandi bianchi della mediterraneità ligure…».

Il Sindaco di Genova Marco Bucci commenta «È un onore assaggiare la focaccia dedicata a San Giorgio. Un'innovazione che unisce due dei simboli più famosi della nostra Genova: l'inconfondibile bandiera e la focaccia con il suo sapore unico. Siamo certi che questa prelibatezza sarà apprezzata non solo dai genovesi ma da tutti i turisti che raggiungeranno la nostra città. L’unione tra tradizione e innovazione aiuterà ulteriormente a promuovere l’immagine di Genova in tutto il mondo».

«La Focaccia di San Giorgio è un omaggio alla Liguria fatto attraverso l’esaltazione dei prodotti tipici del territorio e sposa in pieno la filosofia di Eataly che da sempre si adopera per dare spazio alle eccellenze locali nella convinzione che ogni territorio italiano può esprimere peculiarità enogastronomiche uniche da promuovere e raccontare. Sforneremo la Focaccia di San Giorgio ogni giorno continuando a valorizzare la cultura enogastronomica di questa splendida regione» conclude Endri Lleshaj, Direttore di Eataly Genova.