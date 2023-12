Genova è quarta nelle grandi città in cui si cerca casa: primeggiano Roma, Milano e Torino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Quanti nell'ultimo anno si sono decisi a cercare una casa da acquistare hanno espresso una netta preferenza per Roma (9,4% delle ricerche totali), che batte Milano (poco più del 5% delle ricerche), in seconda posizione. Lo affermano dati di Immobiliare.it, che ha analizzato il comportamento degli utenti su sito e app per fornire un quadro delle ambizioni immobiliari degli italiani nel 2023. A chiudere il podio Torino, al 3,3% del totale delle ricerche. In quarta e quinta posizione, praticamente a parimerito con il circa il 2% delle ricerche complessive ciascuna, le città di Genova e Napoli.

Per quanto riguarda le dimensioni desiderate, quasi il 30% delle ricerche effettuate si è centrato su soluzioni tra i 100 e 125 metri quadri. Mille euro al mese è invece la cifra massima per il canone di affitto per il 60,2% di chi ha cercato una casa in locazione.