Genova, due giovani realizzano un'app anti-aggressione: con un tasto chiedi aiuto e mandi la tua posizione

Durante l'evento organizzato da Wall of Dolls a Genova oggi, per la giornata internazionale della donna, sono saliti sul palco due giovani ragazzi, Isabella Grazioli e Vittorio Trettener, per presentare un'app ideata da loro per la sicurezza personale. Si chiama ImNotScared ed è gratuita per tutti gli smartphone, invia un allarme alle persone che si desidera avvisare in una eventuale situazione di pericolo. Lo scopo è rendere la comunità più sicura e protetta tramite la tecnologia. L'app è semplice e intuitiva da usare, c'è una mappa con al centro un pulsante SOS che se premuto invierà a tutti i contatti che si desidera un sms con all'interno un messaggio di alert e la propria posizione in tempo reale, oltre a una chiamata al numero automatico dell'app che chiamerà tutti i contatti simultaneamente.

Isabella Grazioli, co-founder delll'app ImNotScared: "Un'app che con un semplice click ci permette di avvisare parenti e amici in caso di pericolo. Se siete in pericolo cliccate SOS e l'app chiamerà tutti i vostri contatti, in questo modo potrete stare al telefono e richiedere aiuto immediatamente. Molte volte si chiama qualcuno che però non risponde, in questo modo è più probabile contattare qualcuno con sicurezza. L'idea ci è venuta perché sentiamo spesso storie di pericolo, anche in strade note che conosciamo bene. Allora abbiamo pensato a cosa potessimo realizzare di concreto e gratuito".