Genova, due auto si scontrano in sopraelevata: code e rallentamenti

Incidente in sopraelevata a Genova, stamattina per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate dal Matitone in direzione Ponente. Fortunatamente non risultano feriti. Si è però fermata una coda per permettere le indagini della polizia locale.

La polizia ha inoltre fatto sapere che è sconsigliato per chi deve andare verso Ponente passare per la sopraelevata. Come strade alternative si suggeriscono corso Aurelio Saffi, via Gramsci e via Buozzi