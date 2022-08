Genova, due anni fa l'inaugurazione del ponte San Giorgio

di Redazione

Due anni fa veniva inaugurato ufficialmente il nuovo ponte San Giorgio a Genova.

Nel cielo quel giorno le evoluzioni delle Frecce Tricolori sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio di quel tempo Giuseppe Conte.

Un evento che racchiudeva insieme molte storie e molti significati: il senso di unità nazionale, la voglia di ripartire dopo i tremendi mesidel Covid-19 e il desiderio di riscatto dalla tragedia del Ponte Morandi sul quale persero la vita 43 persone.

A ideare ponte San Giorgio è stato l’architetto Renzo Piano che ha donato il disegno alla città di Genova. Un’infrastruttura imponente, moderna e sostenibile completata in tempi record grazie a un cantiere che non si è mai fermato.

"Due anni fa è stato inaugurato Ponte San Giorgio - la nota del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - sospesi fra la commozione per la tragedia e l'orgoglio per aver ricostruito un nuovo simbolo della nostra città. Un ponte che con il passare dei mesi è sempre più amato e adottato dai genovesi, diventato ormai parte della nostra quotidianità. Ponte San Giorgio è simbolo di una terra che non vuole dimenticare le 43 vittime ma anche esempio della tenacia di Genova, della forza di volontà, della possibilità di poter fare le cose bene in tempi rapidi. Un modello di successo, che è già stato adottato come modus operandi dalla Liguria ma che deve essere esempio per tutta l'Italia. E di questo ne saremo sempre orgogliosi".

