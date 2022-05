Genova, Duci: "Gronda e diga fondamentali, retroporto in Basso Piemonte idea utile"

di Edoardo Cozza

Il vicepresidente di Conftrasporto a Telenord: "Le due opere sono essenziali per la logistica e per dare credibilità alla città: si rispettino i tempi"

Il vicepresidente di Conftrasporto Gian Enzo Duci è intervenuto a Telenord su alcuni temi legati a logistica e portualità per Genova. Si parte da un'opera che sta facendo discutere molto anche la politica: "La Gronda è una tangenziale, le grandi città del mondo le hanno e Genova no: quello che sta accadendo sulle autostrade è frutto di scarsa manutenzione, ma anche di assenza di manutenzione. La Gronda risolverebbe parte dei problemi della viabilità della nostra regione: con tutte le iniziative in essere in porto che incideranno molto sul traffico, perché i treni non potranno assorbire tutto quanto e dunque serviranno nuove strade: la Gronda è essenziale come asset".

C'è poi il tema della diga foranea, con il Mite che ha dato l'ok alla Via: "La diga è un'altra opera fondamentale che dev'essere fatta che ci porterà nel prossimo secolo come infrastrutture del porto: abbiamo tempi stretti per ottenerla e alcune analisi recenti preoccupano l'autorità portuale sulle tempistiche. È bene che Signorini sia più attento su alcuni aspetti programmatici e progettuali della diga, perché alcuni elementi non sembrano essere chiarissimi. E da questo punto di vista non averla in tempi contingentati la città avrebbe problemi anche di credibilità, che abbiamo riacquisito con la velocità d'esecuzione come fatto col Ponte San Giorgio"

L'idea di un retroporto in Basso Piemonte: "Il porto, per poter lavorare al meglio, deve svuotare presto le proprie banchine: l'utilizzo di un retroporto è sicuramente utile. Un retroporto vicino deve ottenere logiche diverse da quelle consuete, ma deve operare come se fosse una banchina lunga, con strumenti rapidi e senza rotture di carico. La comunità portuale guarda con favore a qualsiasi forma di continuità con le banchine e molte aree del mondo hanno dimostrato come siano utili"