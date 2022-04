Genova, domani in visita il capo di Stato Maggiore della Marina

di Edoardo Cozza

L'ammiraglio di squadra Enrico Credendino farà tappa a Palazzo Tursi per un convegno, organizzato con l'università, sui temi della cantieristica ligure

Giorno importante quello di domani per Genova: nel capoluogo ligure arriverà il capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, che aprirà l'appuntamento della giornata di studi organizzata dalla Marina Militare dal titolo: "Il Baglio Maestro, Storia e futuro dell’industria cantieristica e navalmeccanica dell’area ligure-tirrenica". Un evento che si terrà a Palazzo Tursi con la collaborazione dell'Università di Genova e del Comune e che si inserisce in un percorso culturale di sensibilizzazione sul tema dell’importanza della marittimità per il Sistema Paese Italia.

Una tappa di un percorso ideale che è iniziato lo scorso anno con convegni a Livorno, Venezia e Taranto, aventi come oggetto comune la marittimità, e che a Genova porterà ad approfondire i temi della cantieristica dell’area ligure. La giornata sarà interamente dedicata all’analisi e allo studio di quanto la cantieristica e, più in generale, l’industria navalmeccanica possano costituire un elemento trainante per lo sviluppo ed il rilancio del Paese e dell’area in cui vi è un’alta concentrazione della produzione navalmeccanica nazionale. Il tutto alla riscoperta delle potenzialità e della storia di Genova che, come per le altre Repubbliche Marinare, è fatta di ricchezza generata dal mare e sul mare, senza dimenticare le navi, l’indotto, i porti, gli arsenali che sono a pieno titolo parte essenziale di questa storia.