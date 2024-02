Genova, discussione accesa in Consiglio regionale sulle tariffe Amt. Garibaldi: "Assessore non competente", Sartori: "Non capisco la polemica"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In consiglio regionale oggi c'è stata una discussione accesa riguardante il tema delle tariffe Amt, che da settimane fa discutere molto a Genova. Una settimana fa si tenuto un incontro con l'assessore comunale ai trasporti Matteo Campora e i rappresentati di Trenitalia e Amt per risolvere il contenzioso e fare chiarezza sulla vicenda, ma nulla è stato risolto e oggi il consigliere regionale Luca Garibaldi (Pd) ha sollevato una polemica contro l'assessore regionale ai trasporti, Augusto Sartori dicendo che la situazione è grave e che lui non fa nulla per cambiarla.

Luca Garibaldi (Pd): "Se l'assessore avesse letto le leggi che dovrebbe applicare, saprebbe che è compito della Regione fare l'integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale e far dialogare le aziende e non lavarsene le mani. Il fatto che lui sia spettatore di quello che sta succedendo a Genova è grave e non è una scusante. E' grave che un Comune e una città metropolitana abbiano annunciato tariffe senza accordo con il gestore, ed è gravissimo che dopo un mese le persone non sanno se potranno andare sui mezzi o meno ed è ancora più grave che l'Università sia stata chiamata in causa in questa vicenda.

Augusto Sartori: "La Regione ha messo in campo e credo che questa situazione sia molto benvoluta dai tanti cittadini e famiglie liguri, uno sconto per gli studenti under 19 e under 26 e non solo. Uno sconto valido su tutto il percorso della, quindi non capisco la polemica. Se si parla degli autobus e la scontistica credo si debbano rivolgere a questi interlocutori, non è competenza diretta della Regione. So che si stanno confrontando tra loro, sono convinto si arriverà a un punto d'incontro. Non c'è necessità da parte di Regione di intromettersi".