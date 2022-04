Genova, disabili costretti a scendere dal treno. La Procura apre un fascicolo

di Redazione

la decisione dopo l'esposto presentato da Assoutenti Il procuratore Pinto lo ha affidato al collega Monteverde

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per violenza privata a carico di ignoti per la vicenda dei 27 disabili che il giorno di Pasquetta non sono riusciti a salire su un treno a Principe perché i loro posti erano occupati nonostante avessero prenotato il viaggio.

Il fascicolo, assegnato dal procuratore Francesco Pinto al collega Luca Monteverde, è nato dopo un esposto presentato da Assoutenti.

"Ci auguriamo che gli ignoti vengano resi noti e perseguiti per un reato grave come è la violenza privata, visto che hanno impedito ai disabili di sedersi".

Lo ha detto Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Genova dopo avere depositato l'esposto in procura a Genova per i fatti avvenuti sul treno Genova-Milano il 18 aprile.

"Al netto di tutte le inefficienze o i deficit, in una giornata come quella di Pasquetta, degli operatori di polfer o di Trenitalia, al netto di tutte queste vicende noi siamo a disposizione degli utenti che hanno subìto questo e della loro associazione, sia per gestire reclami nei confronti di chicchessia, ovviamente a titolo gratuito, sia per la gestione degli esposti. Al momento già i genitori di due ragazzi si sono rivolti a noi".

Il pubblico ministero Luca Monteverde farà analizzare le immagini delle telecamere della stazione Principe e farà sentire i protagonisti della vicenda per risalire ai passeggeri che non hanno lasciato il posto al gruppo di disabili e ai loro accompagnatori.