Genova, depositi chimici, Garibaldi e Sanna (PD): “Sul trasferimento la confusione regna sovrana. Bucci ora dica quali saranno i siti alternativi"

“Sul trasferimento dei depositi chimici la confusione regna sovrana - affermano il capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi e il consigliere regionale PD Armando Sanna -. Lo spostamento annunciato è stato solo uno specchietto per le allodole, fin dall’inizio si sapeva che il progetto aveva delle criticità, perché la ricollocazione a Ponte Somalia non risulta sostenibile: adesso anche gli uffici della regione hanno riconosciuto che servono siti alternativi, quello che Bucci per mesi ha negato. In poche ore Toti ha smentito i suoi uffici, sostituendosi alla VIA nazionale ancora in corso”.

“Il risultato - proseguono Garibaldi e Sanna - è una presa in giro dei cittadini, mesi persi e un’estrema confusione in una procedura lacunosa su cui occorre chiarezza”.

“Abbiamo chiesto un approfondimento in commissione nelle scorse settimane e ora bisognerà capire cosa succede, se la surroga di Carmagnani proposta dal sindaco è ancora valida e applicabile e quali saranno i siti che il Comune proporrà in alternativa a Ponte Somalia. Ad oggi solo tanti annunci e zero fatti”, concludono i consiglieri.