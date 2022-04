Genova, Dello Strologo: "L'area ex Acciaierie opportunità da sfruttare"

di Redazione

A margine dell'incontro "Per una sinistra fondata sul lavoro, in Italia e in Europa" ha parlato proprio di occupazione, citando il caso di un punto nevralgico della città

Il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo a margine dell'incontro 'Per una sinistra fondata sul lavoro, in Italia e in Europa' al Teatro Akropolis, è intervenuto questa mattina alla Diretta Live di Telenord.

Fra i tanti temi toccati soprattutto quello del lavoro. "E' una questione centrale sia per chi il lavoro ce l'ha, ma precario, sia per chi per chi non ce l'ha, per chi vive il problema della disoccupazione. Ho parlato con molti imprenditorim e visto che siamo a Cornigliano, l'area dell'ex Acciaierie può essere molto importante. Bisogna dialogare con l'imprenditore, per rendersi conto se è in grado di assicurare sviluppo e quindi lavoro in quell'area. In caso contrario, si può e si deve parlare di possibili alternative. Penso poi a Villa Bombrini e a tutta la problematica che è legata anche a questo luogo".