Genova, degrado nel centro storico. Il responsabile di Sant'Egidio Chiappori: "Non peggio di altre città"

In Liguria oramai il turismo è da record e questo è un dato di fatto, e quindi quando si pensa alla Liguria non si può non pensare al turismo e viceversa. Si tratta di una Crescita vertiginosa, un 20% in più delle presenze tra gennaio e marzo rispetto allo stesso periodo del 2022.

Boom di turisti per il ponte del 25 aprile che hanno preso d'assalto hotel, ristoranti e spiagge della liguria. Ma non solo infatti, anche i monumenti più importanti della città hanno registrato presenze da tutto esaurito. E' il caso della basilica dell'Annunziata, nel centro storico, che però ieri si è resa protagonista di un episodio di cronaca nera. Nell'adiacente via polleri è andato in scena l'omicidio del trentottennee Manuel Di Palo. La Basilica che invece, fortunatamente, è anche il centro delle attività principali della comunità di Sant'egidio che oltre a prendersi cura dei meno fortunati ha un occhio di riguardo per i visitatori, tenendo la chiesa sempre aperta.

Verrebbe da dire una chiesa fortunatamente sempre aperta: ha infatti "accolto" ha accolto l'omicida Filippo Giribaldi che si è nascosto all'interno della Basilica, forse consapevole del fatto che lì avrebbe potuto ammettere la colpa, trovando una parola di accoglienza e senso di "perdono", basi su cui si fonda la comunità di Sant'Egidio