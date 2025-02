Genova, decoro urbano, pavimentazione e illuminazione via Sestri, Ariotti (Lega): "Sollecitato intervento Comune"

Al centro dell'interesse generale per via della crisi di Giglio Bagnara, via Sestri finisce anche in consiglio comunale. Il consigliere comunale leghista Fabio Ariotti (nella foto), infatti, ha sollecitato l'attenzione dell'amministrazione comunale per le condizioni della via, con particolare riguardo per pavimentazione e illuminazione.

“Ho presentato un’interrogazione in Consiglio comunale, per sollecitare interventi urgenti sulla pavimentazione di via Sestri e per l’implementazione dell’illuminazione pubblica nei vicoli e nelle vie adiacenti. L’iniziativa nasce - spiega Ariotti - su segnalazione del Comitato Via Sestri e dintorni, che ha evidenziato la presenza di piastrelle danneggiate e instabili, che hanno già causato cadute e danni fratture a diversi cittadini. Una situazione critica che richiede un intervento tempestivo per evitare ulteriori incidenti e garantire una pavimentazione sicura e decorosa a una delle vie più strategiche e frequentate di Sestri Ponente, punto di riferimento non solo per i sestresi ma per molti genovesi".

"Ho chiesto dunque un rifacimento risolutivo della pavimentazione di Via Sestri, perché non si può più intervenire con rattoppi temporanei e avere transenne posizionate per settimane, servono soluzioni definitive per la sicurezza dei cittadini e per il decoro di una delegazione che è una città nella città. Parallelamente, ho chiesto un intervento per rafforzare l’illuminazione pubblica nei vicoli adiacenti a via Sestri, con l’aggiunta di nuovi punti luce, per migliorare la sicurezza di chi transita a piedi e per prevenire situazioni di degrado e microcriminalità. L’illuminazione scarsa - conclude - favorisce infatti la percezione di insicurezza e può rendere alcune zone più esposte a situazioni di degrado. L’assessore competente ha risposto che per via Sestri è stato inserito dopo i 112 mila euro spesi per la via negli ultimi anni, un nuovo titolo di 50 mila euro per il 2025 per attività manutentive e aggiunta illuminazione pubblica”.

