Genova, dalla Banca del Consiglio d'Europa un prestito di 50 milioni per rendere la città "sostenibile e resiliente"

La banca del Consiglio d'Europa (Ceb) ha concesso un prestito di 50 milioni di euro al Comune di Genova, per sostenere gli interventi che la municipalità sta attuando per diventare una città sostenibile e resiliente, meglio preparata ad affrontare i crescenti rischi demografici e climatici. Gli investimenti riguarderanno la prevenzione e la gestione dei rischi idrogeologici, le iniziative di riqualificazione urbana e la riqualificazione degli edifici comunali, in particolare delle scuole. Si prevede che il prestito coprirà fino al 25% del fabbisogno finanziario per gli investimenti di Genova per il periodo 2023-2025 e integrerà le risorse messe a disposizione dal Recovery and Resilience Facility dell'Unione Europea. Questo nuovo finanziamento è stato concesso "sulla base della partnership di successo della Ceb con il comune di Genova", afferma l'istituto di credito, che aveva già concesso alla municipalità un altro prestito da 50 milioni di euro nel 2019 per finanziare gli investimenti strategici della città per meglio adattarsi ai cambiamenti climatici e prepararsi alle catastrofi.