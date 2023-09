Genova, dal 7 al 24 settembre torna l'Oktoberfest in Piazza della Vittoria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna per la tredicesima edizione l'oktoberfest a Genova in Piazza della Vittoria da giovedì 7 a domenica 24 settembre, l'evento che è riconosciuto da Monaco. Ci sarà il meglio della gastronomia bavarese, musica, dj set, intrattenimento, iniziative per bambini e anche tre novità che sono le serate rap, sedute di "beer yoga" e laboratori di fumetti per adulti e piccoli. L'evento è organizzato dalla Birreria Hofbrauhaus in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.





Non mancherà l'intrattenimento, la musica, lo sport e le attività per i bambini e famiglie. Il tutto si svolgerà in due location, il grande tendone della tradizione, dove si potranno gustare il meglio della gastronomia bavarese con boccali di birra HB e musica tradizionale con le band originali dell'Oktoberfest di Monaco, e poi ci sarà il fuoritendone esterno, dove tutte le sere ci saranno numerosi eventi per ogni età.





L'obiettivo dell'evento è da sempre quello di portare a Genova cultura bavarese, convivialità e divertimento coinvolgendo le associazioni e artisti del territorio. All'interno del programma di eventi ci sono diverse novità, come le serate dedicate alla musica rap per coinvolgere maggiormente la generazione Z, i momenti di "beer yoga", che è questo nuovo concetto nato rilassarsi e meditare mentre si sorseggia una buona birra.





A dare inizio al festival ci sarà come sempre il rito del primo fusto di birra aperto alla presenza delle autorità cittadine e bavaresi, alle ore 19:00 di giovedì 6 settembre sotto il tendone di Piazza della Vittoria. Gli orari di apertura sono dalle 18 alle 2 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sarà invece possibile pranzare con l'apertura alle 12.