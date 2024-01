Genova, da Varco Albertazzi a Lungomare Canepa: la 'guida' anti-ingorgo di Telenord con i suggerimenti del driver professionista

Piano piano i genovesi si stanno abituando ma continua a far parlare la nuova viabilità del nodo di San Benigno di Genova: dopo l'aggiunta delle tre rampe per fludificare il traffico nel Ponente, rimane ancora qualche segnalazione di tir e mezzi pesanti che provenendo da Lungomare Canepa accedono erroneamente all'elicoidale che porta in sopraelevata, invece di proseguire per via Milano. Sicuramente meno casi rispetto all'inizio.

Rimane qualche dubbio per quanto riguarda la segnaletica: provenendo da Lungomare Canepa e salendo per la rampa dell'elicoidale al bivio tra l'accesso alla Sopraelevata e lo svincolo per arrivare al casello di Genova Ovest, più di un cittadino ha notato il cartello che indica in giallo proprio Lungomare Canepa. Ma da quella parte si arriva invece all'autostrada.

C'è poi l'enigma del cartello del piazzale davanti alle Torri Msc: in giallo viene indicato ancora una volta Lungomare Canepa, ma la freccia nera punta su un muro e una recinzione al di la' dei quale non c'è altro che un deposito merci.

Proprio la scorsa settimana era stato corretto il cartellone stradale che indicava che salendo la rampa si potesse accedere al varco portuale di San Benigno, cosa in realtà non più possibile con l'attivazione della nuova viabilità.

Infine, c'è chi si domanda come arrivare in Lungomare Canepa una volta usciti da varco Albertazzi: ci sono due strade tra cui scegliere, la prima consiste nello svoltare a sinistra una volta incrociato il semaforo davanti alla nuova Esselunga di San Benigno, percorrendo via Balleidyer, strada abbastanza stretta, si imbocca poi l'inizio di via Lungomare Canepa. La seconda opzione è più lunga e macchinosa, svoltando a destra allo stesso semaforo in via di Francia, e poi ripercorrendola a ritroso dopo la rotonda davanti al terminal traghetti, si puo' tornare al varco Albertazzi, ma invece di scendere nel sottopasso basta tenere la destra e continuare verso Lungomare Canepa, che infatti viene segnalato correttamente. Ai genovesi l'ardua scelta.