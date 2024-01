Genova, da oggi scatta la gratuità della metropolitana solo per i residenti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dal 15 gennaio 2024 entreranno in vigore a Genova le nuove tariffe per il trasporto pubblico locale, ma già da lunedì 1 gennaio è scattata la gratuità del servizio della metropolitana e degli impianti verticali, come ascensori, funicolari e cremagliere per tutti i cittadini residenti a Genova, senza limiti di orario.

Spariscono infatti le fasce orarie di morbida dalle 11 alle 16 e dalle 20 alle 22 in cui il servizio era gratuito per tutti, ora la sperimentazione in cui è prevista la gratuità per chiunque sia residente a Genova e provincia, obbligatorio invece il biglietto per tursiti e non residenti.

Con la nuova tariffa già anticipata da Amt, il costo del biglietto ordinario passerà da 1.50 a 2 euro, ma sarà conveniente abbonarsi: dalle sei tipologie di abbonamenti annuali si passa ad un'unica opzione da 295 euro, cento euro in meno rispetto a prima, che passa a 200 euro per i ragazzi under 26. Servizio gratuito invece per ragazzi under 14 e cittadini over 70, per questi ultimi pero' a aparytite dalle ore 9.30. Anche qui il requisito fondamentale sarà quello di essere residenti in un comune della Città Metropolitana di Genova.

Per gli utilizzatori occasionali, il biglietto urbano, extraurbano e urbano-extraurbano confluiscono in un unico titolo valido 110 minuti al costo di 2 euro.

Il biglietto urbano integrato con Trenitalia passa a 2,20 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande AMT + rete urbana genovese Trenitalia.