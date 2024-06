Genova, crollo del marciapiede a Quinto. Il Comune: "Causato dal microclima che si crea nel cunicolo"

I tecnici di Aster hanno iniziato a ispezionare il tratto di marciapiede tra corso Europa e via Monte Moro a Genova Quinto il cui crollo stamani ha provocato il ferimento di una donna anziana coinvolgendo la nipotina rimasta illesa (quindi nonna e nipote, e non mamma e figlia come precedentemente scritto). Lo comunica il Comune di Genova spiegando che si e' provveduto a transennare l'area per una lunghezza lineare di 50 metri.

I tecnici stanno effettuando le prime ispezioni nel cunicolo sottostante, alto due metri, lungo circa due chilometri e caratterizzato dalla presenza di un tubo Ireti di 600 millimetri di diametro che arriva fino a Nervi e, staffate suimuri laterali, le canaline per la fibra ottica.

Le ispezioni serviranno a capire la portata e l'entita' economica dell'intervento di ripristino del marciapiede, rispetto al quale si prevede la realizzazione di lavori in somma urgenza per accelerare il piu' possibile la restituzione alla pubblica fruibilita'. Il cunicolo crollato e' coevo alla realizzazione di corso Europa, negli anni '60 del secolo scorso.

'In base ai primi rilievi, - illustra una nota del Comune - l'ipotesi e' che il crollo possa essere dovuto anche al microclima che si crea all'interno del cunicolo dove l'aria calda, a contatto con l'acqua fredda che scorre nel tubo dell'acquedotto, si condensa, interferendo con il piano originario di cemento armato, dotato di una carpenteria metallica interna che risulta intaccata dalla corrosione'.

Nei prossimi giorni sara' eseguita un'ispezione totale in varie fasi per verificare dove sia necessario intervenire, non soltanto nel tratto di 50 metri interessato dal crollo e dal successivo transennamento, ma lungo tutti i due chilometri di lunghezza del cunicolo.

"Come prima cosa, ci dispiace che il crollo improvviso del marciapiedi abbia coinvolto delle persone e, in particolare, una nonna con la nipotina, a cui siamo vicini e che abbiamo sentito telefonicamente per sincerarci delle loro condizioni di salute - dichiara l'assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente - L'incidente e' da addebitare alla vetusta' dei manufatti sottostanti alla strada di corso Europa'.