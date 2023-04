Genova, corsi di inglese per polizia locale. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione: "Primi interlocutori dei turisti"

"Gli agenti della polizia locale spesso sono i primi interlocutori nei confronti dei turisti a Genova, anche di chi arriva dall'estero". E' questo uno dei motivi che hanno fatto ideare la mozione presentata ieri in consiglio comunale dalla consigliera di Vince Genova Arianna Viscogliosi e votata dalla maggioranza. Impegna il sindaco e la giunta "ad attivare dei corsi di formazione della lingua inglese finalizzati a insegnare o potenziare la lingua inglese per il personale di polizia municipale di Genova che funge da primo importante contatto con i turisti". Inoltre la mozione chiama in causa l'istituto Deledda International School di Genova, sostenuto dal Comune attraverso la partecipata fondazione Fulgis. I corsi per i "cantuné" quindi sarebbero da svolgersi in collaborazione con gli studenti e i docenti - molti madrelingua - della stessa scuola. Si propone anche di valutare un sistema di bandierine da applicare sulle divise dei vigili affinché i turisti possano identificare subito se l'interlocutore parla la loro lingua o meno. "Altre città, come Milano, ma anche piccoli Comuni hanno adottato soluzioni di questo tipo - dice Viscogliosi - sfruttare il know how di una scuola come il Deledda International sarebbe la più naturale collaborazione, inoltre il coinvolgimento degli studenti in forma volontaria è previsto dallo stesso statuto della scuola". Durante la discussione della mozione sono stati presentati alcuni emendamenti, come quello di Fabio Ariotti (Lega) che ha proposto di prevedere tra i contenuti formativi della polizia locale anche la conoscenza di base della lingua dei segni. L'emendamento è stato accettato dalla proponente. Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) ha presentato alcuni emendamenti tra cui uno che chiedeva di far tenere i corsi non dal Deledda International School ma dall'altra scuola della fondazione Fulgis, il liceo linguistico Deledda. Questo emendamento non è stato accettato. Critico anche Simone d'Angelo, capogruppo Pd, secondo cui la mozione che vede "gli agenti della polizia locale come tour operator" non rispetta la loro professionalità e ricorda che la formazione "è già prevista dal contratto nazionale polizia locale". Il parere della giunta sulla mozione è stato positivo: "Riduttivo parlare solo del tema dell'accoglienza turistica - ha detto l'assessore alla polizia locale Sergio Gambino - ma la polizia locale ha a che fare con persone che hanno esigenze a 360 gradi, e magari sono stranieri ma non necessariamente turisti, per quanto riguarda la mozione come amministrazione diamo un indirizzo politico ma ovviamente queste iniziative andranno contrattate con i sindacati".