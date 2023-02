Genova, correttivi in vista per l'ordinanza anti smog. L'assessore comunale Campora: "Possibile riduzione area divieti"

Con il passare delle ore si aggiungono nuovi tasselli al puzzle dei possibili correttivi che l’amministrazione comunale sta vagliando per l’ordinanza che, dal primo marzo, dovrebbe vietare in tutta la città la circolazione ai veicoli a benzina di categoria uguale o inferiore a Euro 1, e a quelli diesel di categoria uguale o inferiore a Euro 3.

"La prossima settimana decideremo possibili deroghe che non vadano a minare l’impianto del provvedimento", ha annunciato ieri l’assessore comunale all’Ambiente e alla Mobilità Matteo Campora, ricordando che l’ordinanza segue il dettato di una legge regionale, dal momento che Genova continua ad avere livelli di biossido di azoto superiori ai parametri di legge.

"Considerando che il mercato automobilistico ha tempi molto lunghi si può pensare a deroghe per chi ha ordinato un veicolo che, all’entrata in vigore dei nuovi divieti, non gli è ancora stato consegnato - ha spiegato Campora - Si sta valutando anche l’ipotesi di una riperimetrazione dell’area di applicazione dell’ordinanza, tenendo conto della presenza di parcheggi d’interscambio".

Non è chiaro, però, se si stia puntando su questa soluzione o su un semplice ridimensionamentodell’area di applicazione dell’ordinanza, rispetto all’intero territorio comunale.

Da varie categorie, intanto, è arrivata poi la richiesta di deroghe per i veicoli commerciali, per andare incontro alle esigenze di chi usa un mezzo di trasporto per lavorare, e in considerazione del fatto che ci sono ancora in circolazione molti veicoli commerciali diesel Euro 3.