Genova, consumatori in piazza con le "Pentole Vuote" contro il caro-prezzi

di Edoardo Cozza

Numerose associazioni in proteste: bollette troppo alte e anche fare la spesa sta diventando un problema. L'incontro col prefetto per cercare soluzioni

In piazza con le "Pentole Vuote" su cui era inconfondibile il rumore dei cucchiai che batteva: le associazioni di consumatori si sono date appuntamento in piazza anche a Genova per protestare contro il caro-vita a tutto tondo che sta mettendo in difficoltà tanti italiani.

Dal costo dell'energia, con le bollette schizzate verso l'alto e i correttivi non troppo efficaci, ai carburanti tornati intorno ai 2 euro al litro, ma anche fare la spesa sta diventando problematico per molti. E allora ecco questo presidio in largo Lanfranco, davanti alla sede della prefettura: i rappresentanti di alcune sigle sono stati ricevuti proprio dal prefetto, a cui è stato esposto un programma per cercare di calmierare i prezzi, a partire dagli interventi sull'Iva.