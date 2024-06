Genova, conferenza sull'architettura in inglese "Learning from Italy" con Arno Brandlhuber e Giacomo Ardesio

Venerdì 7 giugno, alle ore 18:00 presso l’Aula S. Salvatore, si terrà l’incontro Learning from Italy con Arno Brandlhuber e Giacomo Ardesio. L’evento, in lingua inglese, è organizzato dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design, e Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova. È richiesta per tutti l’iscrizione su Formagenova.it.

Arno Brandlhuber, partner di b.plus e professore all’ETH di Zurigo dove ha fondato la piattaforma di insegnamento e ricerca station.plus, assieme a Giacomo Ardesio di Fosbury Architecture presenterà HouseEurope! un’iniziativa avviata nel 2022 per coinvolgere i cittadini europei nell’arrestare il processo per cui la demolizione a finalità speculative e il relativo mercato delle nuove costruzioni sono preferibili al riuso del patrimonio edilizio esistente. Con l’impegno di affrontare la crisi ambientale e le intricate dinamiche socioeconomiche, HouseEurope! è in prima linea nel sostegno di conservazione, adattamento, ristrutturazione e trasformazione degli edifici esistenti proponendo un nuovo quadro legislativo europeo che mutua dalle normative esistenti di tutti i 27 Stati membri. L’etica di HouseEurope è quindi sostenuta dalla necessità di un cambiamento legislativo, di un impegno pubblico e di una rivalutazione del nostro ambiente costruito, cercando di bilanciare la sostenibilità ecologica con l’equità sociale e la redditività economica.

La presentazione includerà la proiezione di “The Demolition Drama”, un film prodotto da station.plus che mostra come l’industria immobiliare danneggi le nostre comunità attraverso una pratica che privilegia il profitto rispetto alle persone e trascura la ristrutturazione come alternativa socialmente, sostenibile ed economicamente più vantaggiosa.

Arno Brandlhuber, classe 1964, è architetto e urbanista presso bplus.xyz (Berlino), uno studio associato nato da Brandlhuber+ (2006-2021). Nella sua produzione architettonica si occupa del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione alla legislazione. Egli intende la regola non come una restrizione, ma piuttosto come uno strumento di progettazione attiva per sfidare le norme. Questo approccio ha portato alla realizzazione di diversi edifici come Brunnenstrasse 9, Antivilla o St. Agnes, e di tre film: Legislating Architecture (2016), The Property Drama (2017) e Architecting after Politics (2018), insieme al regista Christopher Roth. L’impegno di Brandlhuber con il mezzo cinematografico e il suo potenziale politico e spaziale ha portato nel 2017 a fondare station+ all’ETH di Zurigo, una collaborazione che ha portato a 2038 – The New Serenity, il padiglione tedesco alla 17a Biennale di Venezia, insieme a Olaf Grawert, Nikolaus Hirsch e Christopher Roth.

bplus.xyz (b+) è uno studio di architettura collaborativa che opera all’intersezione tra teoria e prassi, e attraverso diversi media e formati. La pratica cerca di affrontare le sfide contemporanee del nostro tempo, in particolare quelle legate alla trasformazione socio-ecologica e al riuso adattivo degli edifici esistenti, con risposte ecologicamente ed economicamente sostenibili.

Giacomo Ardesio, classe 1987, è architetto e co-fondatore di Fosbury Architecture (FA), collettivo con sede a Milano dal 2013. Con FA è stato curatore di Spaziale, Everyone belongs to everyone else, il Padiglione Italia alla 18° Biennale di Venezia. Nel corso degli anni e attraverso una serie di collaborazioni tra cui 2050+ a Milano e OMA/AMO a Rotterdam, Giacomo ha delineato un profilo professionale multidisciplinare che beneficia dell’impollinazione incrociata di un’ampia gamma di esperienze che spaziano dalle installazioni temporanee, alla moda, alle mostre, alla ricerca e alla conservazione. Dal 2023 insegna con station+ all’ETH di Zurigo.