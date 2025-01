Genova, Comune: Viscogliosi alla guida di 'Progetto al centro', nuovo gruppo consiliare

Il Consiglio Comunale di Genova accoglie una nuova formazione politica: nasce il gruppo "Progetto al Centro", che ha ufficializzato la nomina di Arianna Viscogliosi come capogruppo. La scelta, condivisa all'unanimità dai membri Stefano Costa e Paolo Gozzi, segna l'inizio di un percorso politico nuovo e, nelle intenzioni dei suoi protagonisti, "orientato al dialogo, alla mediazione e ai valori democratici".





Dialogo – La consigliera Viscogliosi ha espresso gratitudine per la fiducia accordatale da Costa e Gozzi, sottolineando il rapporto di stima reciproca e la volontà di lavorare in sinergia. "Condivideremo tutte le iniziative, come abbiamo fatto finora: ciò che ci lega è un’affinità politica e di valori basati sulla moderazione e sulla mediazione. Siamo un gruppo inter pares che si propone come interlocutore per chi ritiene centrali i valori di equilibrio e dialogo, contribuendo a dare dignità e centralità a tali principi nel panorama politico genovese."





Visione – Progetto al Centro guarda oltre i confini locali. La formazione si ispira a iniziative politiche di respiro nazionale, come quelle promosse recentemente a Milano da Comunità Democratica e a Orvieto dall’associazione Libertà Eguale. Per Viscogliosi, questi esempi rappresentano modelli virtuosi di partecipazione democratica e di promozione del bene comune. "Il nostro gruppo intende porsi come interlocutore privilegiato per chi crede nella necessità di una politica basata sul dialogo, sulla ricucitura delle fratture sociali e sulla promozione di valori inclusivi e moderati. Vogliamo inaugurare una ‘nuova stagione’ politica, centrata su serietà, equilibrio e responsabilità."





Auspicio – Immediata la reazione di Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva. “Desidero esprimere le mie felicitazioni ad Arianna Viscogliosi, eletta capogruppo di Progetto al centro - scrive Paita in una nota-. Non nascondo la gioia per la nascita di questo nuovo gruppo consiliare nel Comune di Genova, che conta tre consiglieri di grandissima qualità e valore. Questo progetto sarà decisivo per le prossime elezioni comunali di Genova. L’auspicio è che abbia come assoluta priorità i contenuti tra cui infrastrutture e sicurezza. Buon lavoro al nuovo gruppo civico e ai consiglieri Gozzi, Costa e Viscogliosi che hanno avuto il coraggio di farlo nascere”.

