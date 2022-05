Genova, Comune e sindacati firmano protocollo per l'assistenza agli anziani

di Redazione

“Siamo soddisfatti, i cittadini di oltre 65 anni rappresentano il 28,44% sul totale dei residenti e di questi il 32,4% vivono da soli"

Accordo col Comune sulla rete socio-assistenziale per gli anziani. Si tratta di un protocollo d’intesa per attivare un confronto su quegli ambiti della vita urbana a Genova che influenzano la salute e la qualità della vita delle persone anziane, come i servizi sociali e sanitari, il trasporto, l’alloggio, gli edifici e gli spazi esterni ma anche la partecipazione sociale.

E l’ accordo col Comune di Genova si svilupperà ad esempio anche attraverso lo studio di fattibilità per l’avvio di progetti di co-housing e co-living a favore di persone anziane.

“Siamo soddisfatti di questo protocollo siglato dal Sindaco Bucci, l’Assessore Rosso con Fnp Cisl, Spi Cgil e Uil Pensionati, si tratta di un nuovo accordo che è stato rimodulato alle luce delle risorse che arriveranno dal PNRR. Ci sono tanti progetti in agenda per aiutare le persone anziane: a Genova i cittadini di oltre 65 anni rappresentano il 28,44% sul totale dei residenti e di questi il 32,4% vivono da soli”, spiegano il segretario generale della FNP Cisl Genova A.M. Ettore Torzetti e il segretario regionale FNP Cisl con delega alla sanità Fabrizio Cafferata.

Tra le possibilità in cantiere anche un’esperienza di co-housing in un palazzo nell’area del ponte Genova-San Giorgio.