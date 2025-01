Genova, comunali, Sanna a Telenord: "Io disponibile, appoggerò comunque il candidato di coalizione"

Armando Sanna, capogruppo Pd in consiglio regionale e nome tra i più accreditati di una candidatura a sindaco di Genova per il centrosinistra, chiarisce la sua posizione, ospite di Tgn Today a Telenord con Carlotta Nicoletti, il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto.

"Ho dato la disponibilità a candidarmi per un senso di servizio al mio partito e per supportare il progetto della coalizione che sta nascendo, con un programma concreto per la città. La mia disponibilità non è una forzatura, ma una risposta alla necessità di avere un candidato che sostenga un progetto per la città. Se non sarò io il candidato, darò comunque il mio supporto a chi verrà designato, perché è essenziale che il progetto per la città sia solido e vincente".

Chiarezza sulla candidatura: "Dare la disponibilità non significa autocandidarsi. Il mio obiettivo è supportare il candidato che terrà unita la coalizione".

Importanza del mondo civico: "L'obiettivo è trovare una figura che rappresenti tutta la coalizione, con particolare attenzione alla rappresentanza civica, che oggi è carente sia a livello comunale che regionale".

Esperienza e supporto: "Ho dato il mio supporto a progetti di centrosinistra, come dimostrato dal mio successo nelle elezioni passate, dove ho ottenuto ampi consensi".

Temi prioritari per la città: "Oggi bisogna concentrarsi su problemi concreti come trasporti, sicurezza e gestione dei rifiuti. Il nostro programma deve guardare oltre l'elezione, pensando a una visione di lungo termine per la città".

Evitare gli errori passati: "Non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Il tempo per definire la coalizione e il programma è ridotto, ma non possiamo permetterci di perdere il vantaggio."

Un candidato che unisca: "Il candidato deve essere una figura in grado di unire la coalizione e di vincere. La coalizione non è divisa e io sono pronto a partecipare alle primarie, se necessario".

Candidati esterni e convergenza: "Un candidato esterno al Partito Democratico, come Tiziana Beghin, sarebbe una buona scelta se fosse condiviso da tutta la coalizione. Dobbiamo scegliere una figura che unisca tutti. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un passo importante, proponendo una candidata come Beghin. La decisione finale su chi sarà il candidato deve tuttavia essere presa dalla coalizione".

La scelta del candidato e del progetto: "La scelta del candidato è fondamentale, ma non basta. Bisogna avere un progetto solido per la città, solo così la coalizione sarà vincente. Indipendentemente dai nomi che circolano, come Roberta Pinotti o Federico Romeo, l'importante è che il nome del candidato rappresenti un progetto condiviso e vincente per la città".

Responsabilità del Partito Democratico: "Il Partito Democratico ha il compito di proporre un nome, ma non deve fare tutto da solo. La coalizione deve lavorare insieme per trovare la persona giusta".

Supporto alla coalizione: "Se non sarò io il candidato, darò comunque il mio supporto a chi verrà designato, perché è essenziale che il progetto per la città sia solido e vincente".

Fermento politico: "Le petizioni e le iniziative esterne sono segnali positivi di un fermento che c'è nella città. La politica deve essere viva e pronta a rispondere alle esigenze della comunità."

Scelta del candidato e tempi ristretti: "Il Partito Democratico deve trovare un nome che unisca la coalizione e che possa competere contro un centrodestra che ha già scelto il suo candidato. Non possiamo perdere tempo".

Interesse nazionale per Genova: "Roma avrà un ruolo importante, ma la decisione finale sul candidato deve arrivare dal territorio. Se saremo uniti e con un progetto solido, avremo maggiori possibilità di vittoria".

