Genova, Comunali, Cavo a Telenord: "Appoggio Piciocchi, le elezioni si vincono al centro"

Ospite di Tgn Today a Telenord con Carlotta Nicoletti, il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto, la parlamentare e coordinatrice ligure di Noi Moderati Ilaria Cavo affronta i temi di stretta attualità, dalle comunali di Genova alla situazione dell'ex Ilva fino al possibile ritorno al nucleare.

Il candidato sindaco per Genova - "Ho fatto una nota molto chiara per dire che non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una candidatura. Ribadisco con grande chiarezza: per me il candidato sindaco era ed è Pietro Piciocchi. Il mio ruolo è in Parlamento e continuerò a svolgerlo proprio per il mandato che mi è stato affidato dagli elettori del collegio di Genova Ponente".

Strategie per le elezioni - "Credo che bisogna fare molta attenzione e analizzare il dato delle elezioni regionali che dicono che su Genova siamo sostanzialmente sotto di un 18.500 voti. Quindi andare a convincere chi non vorrebbe andare a votare di votare per il centrodestra sarà l'altra sfida. Io penso che questo sia il perimetro e che ci voglia un programma molto, molto chiaro. Le tematiche su cui io credo bisogna insistere sono quelle della pulizia della città, dell'ordine, della sicurezza".

Futuro dell'Ilva - "Gli accordi si applicano, non si rivedono gli accordi che esistono, si applicano. È quello che noi pensiamo. Chiaro che bisogna che si mantenga l'integrità di tutto il gruppo e c'è bisogno, da questo punto di vista che si faccia anche una scelta che veda il mantenimento del ruolo pubblico dentro questa azienda. Perché stiamo parlando di un'azienda strategica. Ed è necessario, da questo punto di vista, che si facciano delle scelte rispetto alle offerte che sono arrivate, che qualificano e garantiscano non solo l'occupazione, ma che mantengano anche la capacità produttiva complessiva".

Il nucleare come opzione energetica - "Come Noi moderati avevamo presentato mesi fa una Pdl alla Camera, sempre per arrivare al nucleare, per sdoganare il nucleare, investire sulla ricerca e arrivare anche all'installazione degli impianti di terza e quarta generazione. Il prezzo dell'energia è alto, per motivi di geopolitica che bene immaginiamo. Le previsioni sono che aumenti e purtroppo da lì si crea poi il prezzo di tutta l'altra energia. Bisogna trovare delle soluzioni trattando con l'Europa per riuscire a diciamo tamponare e a non far decollare il prezzo anche dell'energia elettrica e delle rinnovabili. E queste sono le trattative in corso. Il ministro Pichetto Fratin ha parlato di sicurezza, sostenibilità e prezzi che possono essere calmierati. Certo non è un percorso per il domani e per le bollette del domani, ma dobbiamo darci chiaramente un ordine di tempo e prenderci la responsabilità di dire che bisogna anche mettere in campo un mix energetico".

