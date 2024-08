Genova: colpo di calore, autista Amiu perde controllo mezzo in San Vincenzo, centra vetrina e investe due passanti

"Una lavoratrice Amiu di 57 anni in servizio in Via San Vincenzo a Genova ha avuto un colpo di calore e un conseguente calo di pressione mentre era al volante di un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Contestualmente ha centrato una vetrina coinvolgendo due passanti. Attualmente la lavoratrice e le passanti sono state prese in carico dalla pubblica assistenza". Lo denuncia la Uiltrasporti.

"Poteva essere una tragedia per le persone coinvolte, lavoratrice compresa, fortunatamente non è andata così - denuncia il sindacato in una nota -. Non si può lasciare al caso la sicurezza sul lavoro e sulle nostre strade: i lavoratori hanno diritto alla prevenzione, all'idratazione e all'applicazione del protocollo sul calore firmato in Prefettura nel mese di giugno. Ci riserviamo di intraprendere azioni di lotta se non verranno attivate subito misure di prevenzione all'interno del servizio per scongiurare ulteriori colpi di calore che possono mettere a repentaglio la vita di chi è in servizio e della cittadinanza". Nei giorni scorsi la Uiltrasporti aveva distribuito diverse centinaia di bottigliette d'acqua presso alcune strutture Amiu che ne erano sprovviste.